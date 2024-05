Imagens mostram filho de Zé Vaqueiro sendo atendido após parada cardíaca

Imagens mostram filho de Zé Vaqueiro sendo atendido Imagem: Reprodução/Instagram

Internação

Arthur voltou para UTI devido a uma parada cardíaca, um dia após receber alta. Ingra publicou em suas redes sociais na tarde de sexta-feira (17) uma foto do hospital e contou o acontecido.

Zé Vaqueiro também falou sobre a internação do filho criança. "A Deus peço muita paciência, força e sabedoria. Não é fácil tudo isso que estamos passando. Não é, mesmo! Mas eu creio que Deus está no controle."

Arthur nasceu em julho de 2023, com uma malformação congênita decorrente da síndrome da trissomia do cromossomo 13. Ele estava internado em um hospital particular, em Fortaleza (CE), desde o nascimento.

Zé Vaqueiro fez uma homenagem ao filho caçula, Arthur, em seu DVD "Ser Tão Eu". "Esse momento especial do Arthur vai fechar com chave de ouro. É um momento muito especial, não só para mim como pai, mas para todos os pais que sabem que a vinda do filho é uma bênção, a família é uma bênção", contou em entrevista para Splash.