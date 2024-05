Perline: Belo erra ao transferir responsabilidade por suposta traição

Belo, 50, divulgou nos stories de seu Instagram um texto em que, sem citar nomes, nega ter traído a ex-esposa Gracyanne Barbosa, 40, com a modelo Rayane Figliuzzi, 26.

O colunista Gabriel Perline, do portal iG, opina que Belo e seu silêncio recém-quebrado são os únicos responsáveis por todos os buchichos de que ele vem sendo alvo. "É muito complicado o Belo agora vir a público e jogar na galera a responsabilidade pelas histórias que estão sendo contadas - porque, a partir do momento em que ele não se posiciona e conta sua versão, outras pessoas surgem no meio do caminho, e outras histórias vão sendo contadas. Quando ele faz voto de silêncio, abre espaço para essas novas narrativas."

Perline defende que o pagodeiro deveria dar, de forma clara, sua versão dos fatos envolvendo Gracyanne e Rayane ao invés de simplesmente jogar indiretas vagas. "Quando você está no meio desse fogo cruzado, obviamente tem o direito de se defender à sua maneira. Mas, enquanto ele não nos dá a versão deles sobre o que aconteceu, não adianta vir com uma letra nova de pagode e achar que assumiremos isso como uma verdade."