Ratinho e mais: Domingo Legal reunirá grandes nomes do SBT em prol do Sul

O SBT reunirá grande parte do seu elenco durante o próximo Domingo Legal, que será exibido no domingo, 19, em prol da campanha "Juntos Pelo Rio Grande do Sul".

Como funcionará

A campanha terá grandes nomes do elenco do SBT. Patricia Abravanel, Ratinho, Danilo Gentili, Carlos Alberto de Nóbrega, Léo Dias, Caríucha, Fabiana Karla, Cleber Machado e outros nomes estarão no palco ao lado do apresentador Celso Portiolli.

A campanha visa arrecadar o máximo possível de doações. Eles estarão ao vivo, em prol de ajudar as vítimas prejudicadas pela tragédia climática no Rio Grande do Sul.