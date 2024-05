'Alma Gêmea': Após ser demitida, Serena recebe pedido inesperado de Rafael

Serena avisa o garoto que só voltará ao local com um pedido do próprio Rafael. Convencido pelo filho, o homem vai até a pensão e fala com a mocinha: "Vim te buscar, Serena! Quero que volte pra minha casa!".

Hélio (Erick Marmo) diz que é melhor a amiga, por quem é apaixonado, não voltar ao antigo serviço. Rafael não gosta da opinião do irmão de Dalila (Fernanda Machado): "Já disse que foi um erro. De qualquer maneira, rapaz, por que está tão interessado? É parente da moça?"

Rafael demonstra ciúme da relação de Hélio e Serena. "Não sabia que tinha compromisso, menina", diz o viúvo. "Não tenho. Todo mundo aqui, nesta casa, é muito bom comigo", responde a protagonista.

A reencarnação de Luna fica empolgada e aceita voltar ao trabalho. "Então vai aceitar a minha oferta?", pergunta o pai de Felipe. "Vou! Quero voltar! Eu gosto tanto, tanto daquela casa! Eu volto!", responde a moça.

A reprise de "Alma Gêmea", novela de 2005, escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sexta, às 17h05, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.