Rei Charles se encontra com Beckham após 'esnobar' príncipe Harry

O rei Charles 3º teve uma reunião com David Beckham na última sexta-feira (10) após dizer que não podia encontrar com o príncipe Harry porque estava com a "agenda cheia".

O que aconteceu

Beckham visitou Charles para saber mais sobre uma das fundações do rei, a King's Foundation. Nenhuma foto ou nota sobre o encontro foi divulgada para a imprensa. A informação é do jornal britânico The Times.

Rei estava muito ocupado para encontrar Harry

Na semana passada, um porta-voz do príncipe confirmou que pai e filho não se encontrariam em Londres devido à "agenda cheia" do rei. "O duque entende os compromissos e as várias outras prioridades do seu pai e espera vê-lo em breve", disse, em nota.