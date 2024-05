Após noite com homem maravilhoso, Buba chora ao contar trauma familiar

No episódio de 'Renascer' desta quinta-feira (9), Buba conta a Augusto sobre a falta de apoio da família após revelar que era uma mulher trans.

Augusto pede a Buba para deixá-lo cuidar da psicóloga. Neno e Pitoco pensam na possibilidade de ir atrás de Teca. Dona Patroa conta a Pastor Lívio sobre a gravidez de Sandra.

Deocleciano compartilha com José Inocêncio sua preocupação com a pressa de João Pedro em querer vingar a morte do irmão.