Fresno organiza live com grandes nomes da música em apoio às vítimas do RS

A Fresno, com uma organização feita por Lucas Silveira, vocalista da banda, realiza na tarde desta terça-feira, a partir das 14h, uma live em apoio às vítimas do Rio Grande do Sul. A transmissão vai contar com grandes nomes da música.

O que aconteceu

Nas redes sociais, o vocalista falou sobre a live em prol das vítimas no Rio Grande do Sul. A transmissão tem o objetivo de arrecadar fundos para fazer doações aos gaúchos que sofrem com a catástrofe provocada pelas fortes chuvas.

A live é em parceria com o podcast Podpah, que vai ceder toda a estrutura para o evento virtual. O músico fez um convite aos artistas que quisessem participar da transmissão.