A Grande Conquista: 17 vileiros saem da casa; Kaio e Hadad vão para Mansão

Os outros participantes que se salvaram na noite foram: Liziane Gutierrez, Heitor Ximenes, Taty Pink, Fellipe Villas, Ysani, Catia Paganote, Brenno Pavarini, Claudia Baronesa, Edlaine Barbosa, Vinigram, Andreia de Andrade, João Pinto, Mc Mari, Hideo, Will Rambo, Brunna Bernardy.

Ao todo, 36 vileiros cairam na berlinda na noite do último domingo (5). Porém, com a desistência de Cacau Luz nesta segunda-feira (6), 35 jogadores disputaram as 18 vagas para continuar no reality.

Para o público de fora, Rachel Sheherazade reforçou que o primeiro e segundos mais votados na noite se salvam e ganham duas vagas diretas para a Mansão.

LIVES



Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok

Confira os horários da programação:



10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin



13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo



18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso