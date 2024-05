A Grande Conquista: Hadad se envolve em treta por não corresponder Cacau

Cacau desistiu do reality show, e Hadad foi alvo de questionamentos dos outros participantes, que sugeriam que o conquisteiro fosse o culpado pela desistência.

Hadad: "Eu peguei proximidade com ela recentemente. Você [Vinigram] falou que eu dei sinais, e você, que viu de fora, deu a entender que tinha algo a mais. E não tinha, irmão. Eu nunca ficava conversando com a Cacau o dia inteiro, nunca dei um beijo nela. As únicas coisas que eu fazia com a Cacau era trocar ideia, e ela falava: 'Você é muito legal, você agita isso, agita aquilo'. E ela me falou: 'Cara, eu só tive um namorado. Eu não sei o que é ter amizade com homem'".

O conquisteiro apontou que quem incentivava o casal eram os outros vileiros, e que Cacau não falava sobre ter um romance com ele.

Hadad: "A Cacau nunca brincou comigo. Quem brincou comigo sempre foram as pessoas aqui de dentro por ela".

MC Mari interveio e saiu em defesa de Hadad.

MC Mari: "Para cada um, ela desabafou de uma forma. E está tudo bem. Sabe o que não é permitido aqui dentro? Acusações e procurar culpados. Porque não existiram culpados".