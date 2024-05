A Grande Conquista: Cacau Luz é a 5ª a desistir do reality show

Cacau Luz desistiu de A Grande Conquista (Record).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no mundo dos realities? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Cacau pediu para sair do jogo após se envolver em um desentendimento com Hadad. A ex-participante havia admitido "crush" no participante, o que teria feito com que outros conquisteiros começassem a torcer pelo possível casal. Hadad, porém, se mostrou incomodado.