A Grande Conquista: Bifão confessa estar apaixonada por Destri para aliados

Confira os horários da programação:



10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin



13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo



18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso

A Grande Conquista - Enquete: Quem você quer que fique na 4ª Zona de Risco? Aline Bina Andreia de Andrade Biel Azevedo Brenno Pavarini Brunna Bernardy Catia Paganote Claudia Baronesa Claudia Carmo Danese Danilo Garcia Edlaine Barbosa Fellipe Villas Graci Zermiani Heitor Ximenes Hideo Izumed João Hadad João Pinto Jonas Bento Kaio Perroni Lizi Gutierrez Luciano Maizy Magalhães Matheus Destri MC Mari Michael Nathana Brito Poliana Roberta Raphinha Hoffman Taty Pink Vinigram Vivi Fernandez Will Rambo Lara Costa Ysani