Bonner viaja para Canoas em avião com doações e apresentará JN do Sul

William Bonner, 60, viajou para Canoas (Rio Grande do Sul) em um avião da FAB (Força Aérea Brasileira) com doações e apresentará o Jornal Nacional ao vivo do estado, que vem sofrendo com enchentes após fortes chuvas.

O que aconteceu

Em vídeos publicados nas redes sociais do g1, Bonner explicou. "Daqui a alguns minutos vou embarcar com destino a Canoas, a bordo de um avião da FAB, que vai levar doações para aquela região."