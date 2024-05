Zeca Pagodinho mostra look de inverno em dia frio no Rio: 'Atualizado'

O cantor Zeca Pagodinho publicou, neste domingo (26), uma foto com seu look de inverno no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

O sambista botou gorro, blusa de manga longa, cachecol, short e um chinelo com meia, em foto publicada nas redes sociais. "Look de inverno atualizado!", disse a legenda da postagem.

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), afirmou no X (antigo Twitter) que "todos os cariocas estão assim" e que Zeca está sentindo mais frio porque o apartamento dele é alto. "Chuva e essa friaca de 22° por aqui. OBS: na casa do Zeca Pagodinho está um pouco mais frio porque o andar dele é alto".