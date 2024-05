Nadja Haddad comemora primeiro mês do filho José: 'Meu filho tão esperado'

Em um vídeo, Nadja diz que a sensação é de gratidão pela vida de José.

Todos os dias eu faço esse mesmo caminho na maternidade, mas hoje, mais do que em qualquer outro dia, a sensação não é de medo, não é de aflição, a sensação é de gratidão. Um mês do nosso milagre. Um mês que dei à luz a um anjo, que é o Antônio, e ao José, um guerreiro vitorioso. Dia após dia ele mostra para a gente o quanto vale a pena viver. O quanto ele sente vontade de viver. E como sou mais feliz agora por ser mãe de José e do Antônio. Hoje, sigo para aquela UTI neonatal com mais alegria ainda. José está bem, sendo abençoado por nós e pelo Antônio.

Nadja Haddad, em vídeo publicado no Instagram

A jornalista agradeceu as mensagens de carinho de amigos, familiares e do público. "É o momento também de agradecer a TODOS pelas mensagens carinhosas, orações emanando luz e pelas doações de sangue que estão ajudando - e muito - o nosso José por aqui! Viva!!!!".

Perda do filho

O bebê morreu dia 11, na véspera do Dia das Mães. Antônio e José nasceram no dia 25 de abril. No entanto, Antônio foi levado para a UTI neonatal da maternidade Pro-Matre Paulista.