Garrafa e até botijão: os itens irregulares apreendidos em show da Madonna

A Seop (Secretaria de Ordem Pública) e a Guarda Municipal do Rio de Janeiro apreenderam mais de dois mil itens como garrafas de vidro, bebidas diversas, cigarros eletrônicos, botijões de gás e uma grelha de churrasco no show da Madonna em Copacabana (RJ) neste sábado (4).

O que aconteceu

As ações dos agentes desmobilizaram quatro cercadinhos feitos por ambulantes ilegais na praia de Copacabana, em frente ao palco do show, segundo a prefeitura do Rio de Janeiro. Os cercadinhos estavam demarcados com sacos de areia e caixas de cerveja.

Foram aprendidos mais de dois mil itens como garrafas de vidro, bebidas diversas, cigarros eletrônicos, botijões de gás e uma grelha de churrasco. Guardas municipais também fizeram duas abordagens para coibir churrasqueiras acesas, prática proibida nas praias do Rio de Janeiro.