Erika Hilton é homenageada em show da Madonna: 'Negras e travestis no topo'

Quando soube que estaria entre os nomes homenageados por Madonna, fiquei 'oh, my God'. Ficava lembrando de quando eu era só uma bichinha no interior, com uma vida e uma história muito conturbada. Assistia e gostava de consumir Madonna. De repente, eu me tornei alguém considerável para estar no palco, no telão da rainha.

Hilton também celebrou em suas redes sociais por estar em show histórico em uma homenagem coletiva para brasileiros que tem atuam na luta dos direitos humanos e ambientais, nomes da cultura nacional e vítimas da Aids. Entre os ícones celebrados estão Maria Bethânia, Marina Silva, Caetano Veloso, Paulo Freire, Renê Silva, Marta Silva e o Cacique Raoni.