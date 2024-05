Após polêmica com affair, Binn faz piada com Lucas Buda: 'C*medor de prima'

Durante um encontro de ex-BBBs na tarde de hoje, MC Binn não deixou barato o possível affair entre Lucas Buda e a prima do cantor, Nina Capelly, e fez piada com o professor.

O que aconteceu

No carro, o funkeiro começou a gravar um vídeo enquanto tocava a música "Quer Voar", de Matuê. Na hora que a letra diz "comedor de prima", Binn grava Buda. Os dois, assim como os demais presentes no veículo caem na risada.

Nina confirmou o romance com Buda, no entanto, criticou o então affair por ter parado de respondê-la. "Razão tinha a Camila (Moura, ex de Lucas)", disparou a funkeira na ocasião.