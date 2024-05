Sexo oral e palavrões: Tradutora da Globo rouba cena em show de Madonna

Madonna subiu ao palco na praia de Copacabana, na noite deste sábado (4), para o encerramento da Celebration Tour, em um show transmitido ao vivo pela Globo, e a tradutora da emissora chamou a atenção dos telespectadores.

O que aconteceu

A rainha do pop rememora todas as eras de sua longeva e premiada carreira no show. Em diversos momentos, a cantora solta diversos palavrões, frases com conotação sexual e conta algumas histórias picantes de sua vida, inclusive sobre sexo oral, que a tradutora trocou pela expressão "fez um carinho".

Tradutora precisou suavizar as declarações de Madonna. Entretanto, por ser uma apresentação transmitida ao vivo, em alguns momentos a profissional pausava, em busca de termos menos explícitos para traduzir as falas da artista ao público que acompanha ao show pela TV.