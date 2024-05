Argentina, República Tcheca: fãs vêm de outros países para Madonna no Rio

A paixão por Madonna fez fãs de diversas partes do Brasil e do mundo viajarem horas de avião e ônibus para assistir ao vivo ao show da rainha do pop em Copacabana, neste sábado (4).

O que aconteceu

Splash conversou com diversos fãs de Madonna que estão no Rio de Janeiro. Na busca para descobrir quem veio de mais longe, um brasileiro contou ter se reunido com fãs que vieram da República Tcheca e da Alemanha.

"A gente se conheceu pela internet. A Madonna ensinou a gente a se unir, então a gente acaba sendo uma grande família", explicou o fã da artista norte-americana.