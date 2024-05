Peruana viaja pela primeira vez na vida para ver Madonna no Brasil

A peruana de Lima Cristina Rivera Torres, 52, nunca viajou nem fala outra língua além do espanhol. Mas não hesiitou ao pegar o primeiro avião para assistir ao show da Madonna, no Rio de Janeiro, neste sábado (4). A artista trouxe para a capital a The Celebration Tour, em uma apresentação única na América do Sul.

A dona de casa explica para Splash que ouvia as músicas da cantora desde a adolescência mas, mãe de uma mulher de 24 anos, outra de 19 e de um adolescente de 16, revela que dedicou a vida aos estudos dos três, e que por isso abdicou de seus sonhos. "Uma mãe deixa de fazer muitas coisas por eles", ela justifica.

O que aconteceu

Com apoio da família, investiu mil dólares, o equivalente a cerca de R$ 5 mil, para realizar o desejo de viajar e conhecer a maior das cantoras para ela. "Decidi vir sem conhecer nada, pela aventura. Saí de Lima rumo a São Paulo, de avião e, de lá, de ônibus para o Rio, sem saber o idioma. Felizmente, encontrei pessoas que me ajudaram", ela detalha.