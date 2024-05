Do maior show de Paul a Madonna em Copa: os segredos do rei dos megashows

A negociação secreta começou em um café no Leblon, em 2021, passou pela entrega de uma carta ao chefe da maior produtora do mundo em Los Angeles, em 2022, e só foi confirmada por email este ano.

A produção durou três meses e foi frenética, com momentos de tensão e agonia — e de uma Madonna descrita por ele como meticulosa e extremamente profissional.

O palco subiu rápido na praia, mas a fundação dele é de quatro décadas. Niemeyer é um dos principais responsáveis pelo Brasil ter entrado na rota dos megashows.

Ele produziu o maior show da carreira de Paul McCartney, que em 1990 reuniu 184 mil fãs no Maracanã, e todas as outras 35 apresentações do ex-beatle no Brasil.

Niemeyer também trouxe Bob Dylan, Nirvana, Bon Jovi, Aerosmith, Whitney Houston e The Cure ao extinto festival Hollywood Rock.

Fez os Rolling Stones estrearem no país em 1995 e, 11 anos depois, tocarem para 1,2 milhão de pessoas em Copacabana, em show gratuito - modelo repetido com Stevie Wonder em 2012 e, agora, com Madonna.