Correa se justifica após fala sobre homem não pagar pensão: 'Desempregado'

Alexandre prossegue e diz que, além da pensão de R$ 12 mil, Maria fica com o imóvel em que o casal morava, enquanto João precisa procurar outro lugar para morar. "Só que João, infelizmente, foi demitido do banco. Então, ao ser demitido do banco, entre o seu fundo de garantia e o seu acerto trabalhista, ele recebeu da instituição financeira R$ 200 mil, onde então haveria de ter uma previsão de Maria de ter sua porcentagem sobre o acerto trabalhista de João, ok? Isso daria a ela uma segurança, que é mais do que justa".

Nesse cenário, o homem enfrentou dificuldades para se recolocar no mercado, prosseguiu Correa. "Só que, infelizmente, João perdeu o emprego e passou um, dois, três meses e ele não conseguiu se recolocar em função da situação econômica do país. Como fica a pensão de João a Maria, outrora estipulada em R$ 12 mil, sendo que agora ele não tem nem mais emprego?".

Empresário concluiu dizendo que sua fala foi nesse sentido, da dificuldade de pagar a pensão se o homem está sem trabalho. "Como é que João vai conseguir honrar uma pensão de R$ 12 mil sem emprego? É aí que está o ponto, gente, é sobre isso que estou falando. Agora vocês pegam toda essa historinha que contei... Triste, essa história do João é triste... E coloca isso numa classe média e numa classe baixa. É aí que está a injustiça. Como um pai desempregado pode pagar uma pensão, gente? É sobre isso que o Alexandre Correa está tratando. Como é que fica essa situação? Me fiz claro? Qualquer dúvida me acionem, xinguem, estou aqui para me colocar à disposição de vocês para explicar".

Alexandre Correa e Ana Hickmann terminaram o casamento em novembro de 2023. Juntos, eles são pais de Alezinho, 10. Correa agenciava a imagem da apresentadora e era o responsável por cuidar das empresas da artista. Entretanto, ela acusa o ex de irregularidades em seus negócios — ele nega.