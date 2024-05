Lauana Prado canta com Nando Reis e Zé Neto & Cristiano em gravação de DVD

Veja momento em que Simone Mendes canta com Lauana Prado

Outros destaques também ficaram por conta da participação de Nando Reis, que cantou "Sim", e da entrada de Zé Neto & Cristiano. A dupla "Cristinas" também cantou em parte do show.

Em clima de descontração, a cantora chamou até os sobrinhos para subirem ao palco, mas só um deles subiu porque eles ficaram "envergonhados", segundo ela. "Eles estão envergonhados, gente", disse a cantora ao público. Ela brincou com o fato de conseguir reunir a família no show e até cantou parabéns para seu pai, o aniversariante do dia.

Ao encerrar a gravação, Lauana presenteou o público com algumas músicas extras e pediu até bebida para continuar o show. "A gravação acabou, mas o show continua", disse ela.