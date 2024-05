Com caminhão de hits dançantes, grupo Gipsy Kings inicia turnê pelo Brasil

Embaixadores da cultura cigana pelo planeta, os integrantes do grupo carregam a herança musical de seus pais e avós. Com eles aprenderam a entreter com as guitarras, como diz Baliardo. Ele não hesita ao listar os grandes sucessos que as plateias consideram obrigatórios quando a banda sobe ao palco: "Bamboleo", "Djobi Djoba", "A Mi Manera (My Way)", "Vamos a Bailar" e tantos outros.

A banda Gipsy Kings na formação que se apresenta no Brasil Imagem: Divulgação

Além de uma dúzia de álbuns gravados com material original, o grupo também se notabilizou por escolher algumas canções de outros artistas, recriando covers que acrescentam a batida da guitarra cigana.

No show paulistano de 2018, que lotou o então Espaço das Américas, hoje chamado Espaço Unimed, eles levantaram o público com duas versões matadoras: "Hotel California", da banda americana de rock Eagles, e "Nel Blu, Dipinto di Blu", do cantor italiano Domenico Modugno.

Para falar sobre a força dos covers na carreira do Gipsy Kings, Baliardo resgata outra canção de Modugno que a banda inseriu definitivamente em seu repertório.