Metrô ou ônibus? Veja como chegar ao show de Madonna e o que não pode levar

É recomendado usar transporte público para ir ao show de Madonna. Todos os modais da cidade — metrô, ônibus, BRT, VLT e trem — funcionarão com esquema especial no sábado (4). Metrô e linha especial de ônibus são as formas mais rápidas e seguras de deixar o bairro.

Como ir ao show de metrô

As três estações de metrô de Copacabana funcionarão até 4h. No entanto, a recomendação é chegar pela Siqueira Campos ou pela Cardeal Arcoverde — essa está a 450 metros das areias de Copacabana e funcionará somente para desembarque a partir das 16h de sábado até a hora do show.

A tarifa unitária do metrô custa R$ 7,50 e é recomendado comprar com antecedência para evitar filas. As estações também funcionam por NFC (pagamento por aproximação).