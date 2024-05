UTI, 40 anos de carreira, Rio: tudo sobre a turnê mundial de Madonna

Filhos com moram com a artista também participam de shows. "Como The Celebration Tour é uma retrospectiva da minha vida, achei que fazia todo o sentido incluir no show todos os meus filhos que ainda moram comigo", explicou Madonna, em entrevista à W Magazine.

Madonna precisou adiar turnê após internação na UTI Imagem: Getty Images

Rainha do pop precisou adiar parte dos shows, em junho de 2023, após ser internada na UTI devido a uma grave infecção bacteriana. Ela começaria a turnê mundial em 15 de julho, em Vancouver, no Canadá.

Ao The Mirror, fontes próximas à estrela afirmaram que ela mantinha uma agenda "extremamente arriscada", e isso se devia pela competição com cantoras mais jovens. Madonna levava com tanta rigidez os ensaios que ignorou os sintomas de infecção para não atrasar sua programação, revelou uma fonte à revista People.

Após receber alta médica, a artista continuou a recuperação em seu apartamento em Nova York, nos Estados Unidos. À época, o TMZ informou que não estava sendo fácil para a cantora por estar "vomitando incontrolavelmente".

É esperado que o show no Rio siga os mesmos moldes que as datas anteriores da turnê. A apresentação deve contar com cerca de 30 músicas, a exemplo de canções como "Nothing Really Matters", "Everybody, Into the Groove", "Like a Prayer", "Bitch I'm Madonna" e "Celebration".