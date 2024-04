Drag queen se veste de Madonna e faz plantão em hotel: 'Me montei todinha'

Allice foi toda preparada e com look estilizado para a porta do hotel. "Me montei todinha em referência clara à Madonna. Ela me olhando, ok. Não precisa eu vê-la. Me viu, pronto, já ganhei", afirmou Allice.

A drag queen não escondeu a felicidade quando sentiu o calor do público. Entre um momento e outro, ela parava para tirar uma foto com os fãs."O mais importante é o calor da população aqui, os fãs de Madonna. Adoro demais! Estou recebendo todo esse carinho que é da Madonna para mim também, como artista drag. Isso é maravilhoso, o acolhimento", comemorou.

Sobre o show de Madonna, a expectativa é enorme e disse como pretende ir vestida. "Estou nervosa demais, mas é claro que vou colocar um chinelinho, porque para vim de bota é confusão. Só não venho de biquíni porque é babado e confusão", brincou.