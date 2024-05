Gracyanne sugere possível volta com Belo com meme: 'Tudão vai voltar'

Gracyanne Barbosa, 40, sugeriu possível volta com Belo após separação polêmica e divertiu os fãs em suas redes sociais.

O que aconteceu

No Instagram, ela apareceu em um vídeo collab do humorista Tirullipa com a legenda: "Eu me despedindo da amiga depois de passar duas horas falando mal do ex sabendo que já, já ela vai voltar com ele".

Nos comentários, os fãs do casal não perderam tempo e já sugeriram uma volta. "Tudão vai voltar! Eu sei. Deixa começar a chuva... aquele friozinho em um Belo dia", brincou um. "Tô achando que o Belo pediu uma forcinha do Tiru", disse outro. "O Brasil está esperando por isso", completou mais um.