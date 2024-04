Fãs fazem plantão no Copacabana Palace para tentar ver Madonna

"Sou fã desde nova e lembro quando ela namorava Jesus Luz", detalha ela, segurando um pôster com várias fotos de pessoas no mar. Ela vende ensaios fotográficos nas areias de Copacabana e diz que mandou fazer um totem no tamanho real da Madonna para quem quiser tirar uma foto, e aproveitar para divulgar sua empresa, claro.

"Ainda vou tentar ser notada pela Madonna. Quem sabe ela não faz uma foto comigo? Trabalho com fotógrafo argentino profissional", idealiza a carioca, dona da marca O Mar Tá Pra Foto.

Fãs de Madonna fazem plantão no Copacabana Palace Imagem: Luiza Souto/Colaboração para Splash

Fernanda Molinillo, 46, saiu do Centro da Cidade para "ver se a Madonna sai para passear".

"Pra mim, só existem duas artistas: a Madonna e a Xuxa. Fazia coleção de matérias e fotos das duas, mas uma amiga me roubou tudo", lamenta a cuidadora.

Além de fazer plantão no Copacabana Palace, Fernanda mandou fazer uma camisa com foto da Madonna e planeja chegar às 6h de sábado para tentar ver artista de perto, mesmo com previsão de sol forte.