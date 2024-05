Ney Matogrosso sobre pedido: 'Bota ácido na minha boca e me deixe morrer'

Ney Matogrosso, 82, falou do uso de drogas e substâncias psicodélicas e saiu em defesa do consumo até a morte.

O que aconteceu

O cantor comentou sobre os efeitos do uso de psicodélicos e diz que conversou com médico sobre como deseja morrer. Em entrevista à revista Breeza, o artista confessou que leva a sério a ideia do uso até o fim da vida.