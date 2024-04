'Beijo de Madonna em Britney Spears ajudou a entender minha bissexualidade'

Naquele mesmo ano de 2003, ela deu o famoso beijo na boca da Britney Spears e Christina Aguilera, no VMA (Video Music Awards), o que me levou ao delírio. Pensei: 'como ela tratava com tanta naturalidade o que todo mundo tinha preconceito, vergonha?'

Eu não me entendia ainda como bissexual, mas descobri isso graças à Madonna. Aquele beijo me ajudou a entender que tudo bem ser livre, dona dos meus desejos. E levei minha namorada pela primeira vez em casa no último Natal. Super me apoiaram.

E parece que tudo aconteceu naquele ano de 2003: meu irmão faleceu aos 11 meses e tinha acabado de me mudar para Peruíbe, São Paulo. Não conhecia ninguém, minha mãe entrou em depressão, e acompanhar a carreira da Madonna foi uma válvula de escape. Eu passei a colecionar fotos, revistas, CDs e DVDs na época.

Meu pai sabia da minha paixão pela Madonna, mesmo morando distante de mim. Em 2008 o reencontrei depois de 5 anos longe, e ganhei uma revistinha dessas que vem em jornal e que falava da cantora. Ele tinha guardado por meses para me dar de presente. Tenho ela até hoje como lembrança do carinho e da sensibilidade que ele teve.

Aos 19 anos, realizei o maior sonho da minha vida e fui ao show da Madonna, no Morumbi, em São Paulo. Ainda consegui pegá-la passando o som. Um ano depois, fiz uma tatuagem no pulso com o nome dela.