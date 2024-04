Rachel Sheherazade revela bastidores de A Grande Conquista em diário

No vídeo, a apresentadora compartilhou que tem dois camarins. Além de mostrar a sua preparação, destacou sobre a tensão no reality, com as desistências e a expulsão do ex-Polegar, Ricardo.

Se prepara, porque a Rachel Sheherazade vai te mostrar tudo o que acontece por trás das câmeras e sobre tudo que está rolando tanto na Vila, quanto na Mansão. 🤩 Fique ligado no Diário da Rachel e não percam todos os bastidores de #AGrandeConquista 2 🔥😉 pic.twitter.com/kDxkLCcwlB -- A Grande Conquista (@agconquista) April 30, 2024

A Grande Conquista - Enquete: Você gostou de Anahí e Cel irem para Mansão? Sim, eles mereceram Não, tinha outras pessoas mais interessantes Não sei, ainda sinto que não conheço a maioria dos participantes

