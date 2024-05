Guipa revela opções de voto e estratégia para segunda Zona de Risco

Lucas opinou: "Nada foi falado comigo, mas, minha opinião, o seu está na reta. Independentemente do que eu fosse falar".

O radialista analisou qual estratégia poderia adotar: "Acho que mais até do que o Brenno, porque ele se aproxima mais da Mari. Se isso acontecer, vou mudar meu voto e já tenho motivo. Vou chegar na minha votação individual e vou falar: 'vou votar no Kaio para permanecer e não ir para a Zona de Risco porque meu nome foi colocado, o Brenno se aproximou do grupo que eles falam que não existe, mas existe, e essa aproximação fez com que o meu ficasse na reta'. E o Hadad, mesmo sendo um cara que converso, não me defendeu".

Guipa continuou: "Tenho uma outra jogada que vai fazer com que o jogo fique muito movimentado. Se eu ganhar a prova da volta, já sei exatamente quem eu vou puxar, aí você pode ter certeza que o rebuliço vai estar formado. Vou falar para você porque confio muito em você, é uma pessoa que você gosta muito. Vou puxar a Mari e aí vai Mari e Hadad para a Zona de Risco".

ENQUETE UOL - A Grande Conquista: Quem é o favorito após a 1ª eliminação? Any Rodrighero Record/Edu Moraes Brenno Pavarini Record/Edu Moraes Bruno Cardoso Record/Antonio Chahestian Catia Paganote Record/Edu Moraes Cel Record/Edu Moraes Dona Geni Record/Edu Moraes Edlaine Barboza Record/Antonio Chahestian Fellipe Villas Record/Antonio Chahestian Fernando Sampaio Record/Edu Moraes Guipa Record/Edu Moraes Hideo Record/Antonio Chahestian João Hadad Record/Antonio Chahestian e Record/Edu Moraes Kaio Perroni Record/Antonio Chahestian e Record/Edu Moraes Liziane Gutierrez Record/Antonio Chahestian Lucas de Albú Record/Antonio Chahestian MC Mari Record/Edu Moraes Taty Pink Record/Antonio Chahestian Vinigram Record/Antonio Chahestian Will Rambo Record/Edu Moraes

