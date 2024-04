A Grande Conquista: 3ª Zona de Risco é definida; prova será exibida amanhã

O PlayPlus não exibiu a dinâmica. Conforme comunicado da emissora, a prova que define quem vai para a Zona de Risco será exibida apenas na quarta-feira (1).

No streaming da Record, alguns vileiros comemoraram ter escapado da berlinda. O único que já estava na terceira dinâmica era Guipa, que não resistiu à tentação e abriu a caixa forte.

Spoiler de prova

A Record deu spoilers da prova que definiu a terceira Zona de Risco. A dinâmica exigiu estratégia e sorte.

Os vileiros se dividiram em grupos para enfrentar um jogo de batalha naval. Depois disso, tiveram que ir para o tabuleiro.

Cada vez que um alvo era atingido, um jogador do time tinha que ficar dentro da embarcação. O campeão da prova era o primeiro grupo que "afundasse" todas as embarcações do adversário.