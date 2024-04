A Grande Conquista: Casa e Guipa são punidos após vileiro abrir caixa forte

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso

A Grande Conquista - Enquete: Você gostou de Anahí e Cel irem para Mansão? Sim, eles mereceram Não, tinha outras pessoas mais interessantes Não sei, ainda sinto que não conheço a maioria dos participantes