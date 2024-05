Hadad e Kaio pensam em indicação para Zona de Risco: 'Obter uma resposta'

Hadad e Kaio, Donos de A Grande Conquista 2 (Record) nesta semana, palpitaram sobre suas opções de voto para a segunda Zona de Risco.

O que aconteceu

Na Suíte dos Donos, Kaio apontou: "Haja vista o que eu e você presenciamos, acho que o nome mais fácil de chegarmos a um consenso seja o Brenno. Acredito que, para você, Mari não seja uma opção, Vinigram não seja opção. Apesar de ter meus motivos, você não tem motivo para indicar essas pessoas. Não faz sentido para você, entendo e respeito isso. Talvez quem esteja mais próximo de um consenso seja o Brenno, e não que você esteja me dando razão, mas que esteja com dúvida do que ele vem fazendo dentro do jogo".