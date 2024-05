MC Mari diz que quase morreu no parto: 'Me levaram correndo para a UTI'

Ela continuou o relato: "Tinha acabado de tomar banho, tinha me botado debaixo do chuveiro quente para ver se aliviava a dor. Um médico olhou para mim e falou: 'Ela está com o cabelo molhado, não vai poder ser convencional'. Os aparelhos podiam me eletrocutar".

Por fim, confessou que ela e a filha quase morreram na situação: "Quando fizeram os exames que tinham que fazer, minha placenta faltava 5 cm para descolar completa. Se descolasse, morria eu e a Ana na hora na mesa. Não me despedi da minha mãe, não fiz nada. Me levaram correndo para a UTI neonatal, para a sala de parto, deitei e só sentia a pressão".

