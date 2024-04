Taylor Swift bate próprio recorde histórico em parada musical da Billboard

Taylor Swift, 34, quebrou o próprio recorde histórico na parada musical da Billboard, a mais importante dos Estados Unidos.

O que aconteceu

Swift alcançou o feito com seu novo álbum de estúdio, The Tortured Poets Department, o décimo primeiro da carreira. Segundo a Billboard, a cantora conseguiu emplacar as canções do disco nas primeiras posições da lista que classifica as músicas mais ouvidas nas plataformas e rádios norte-americanas.

No total, Taylor conseguiu emplacar 14 músicas nas primeiras posições do hot 100. Em primeiro lugar ficou a faixa "Fortnight", parceria com Post Malone. Com isso, a artista já conseguiu colocar 12 canções no topo das mais ouvidas da parada, o que a coloca na sexta posição de artistas que conseguiram esse feito.