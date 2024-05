João Bosco entrega sutilezas escondidas no disco 'Boca Cheia de Frutas'

Como talvez tenha aprendido com Elis Regina, que transformava em suas as composições de Bosco e Aldir Blanc, o cantor chama "O Cio da Terra", de Milton Nascimento e Chico Buarque, para encerrar o disco. Bosco já havia evocado Milton na regravação de "João do Pulo" do álbum "Mano que Zoera" (2017), em que interpolou "Clube da Esquina 2". Desta vez, a canção evoca a fartura da natureza para emendar na música que dá nome ao disco, em que a mesma exaltação yanomami que aparece anteriormente lança uma benção final, uma esperança para o futuro.

Outra vertente do disco é a primeira bossa nova, a de Tom Jobim e João Gilberto. A escolha também reflete essa fase mais contida de João Bosco. Se sua obra anterior a "Não Vou pro Céu" fosse associada a alguma bossa, provavelmente seria a segunda, tardia, mais próxima do samba-jazz, com o ziguezague virtuoso dos instrumentos e da voz. Agora, é a vez da elegância contida, acompanhada por cordas, com alguns acentos e detalhes.

Central nessa abordagem é "SobreTom", faixa instrumental em compasso ternário, conduzida pelo piano preciso de Cristóvão Bastos, com auxílio de flauta e trombone, que faz um breve solo. Também valseia "Dias que São Assim", no mesmo tom elegante, em que Francisco Bosco tenta lidar com o fim de um amor.

"Samba Sonhado" se inspira em João Gilberto, um encontro de dois criadores do violão, como se "Amoroso" fosse inoculado pelo veneno de "Galos de Briga".

O disco tem em "Gurufim" uma homenagem ao mesmo tempo sentimental e sóbria a Aldir Blanc, parceiro que, depois de afastamentos e reaproximações, João Bosco perdeu para a covid.

No centro do álbum, a exuberante "Dinossauros da Candelária", só com Bosco e o violão de 7 cordas de Rogério Caetano, faz referência ao passado do samba, ao seu presente e à própria obra anterior de João Bosco. Celebra as rodas de samba do Catumbi, lembrando um pouco, tematicamente, "Terreiro de Jesus", que falava da Bahia. É uma faixa que se destaca das demais e faz um ótimo contraste com o conjunto do álbum.