Novo álbum de Taylor Swift domina vendas nos EUA e parada da Billboard

Este foi o 14º álbum de Swift no topo das paradas, empatando com Jay-Z para o maior número de álbuns a chegar ao primeiro lugar entre artistas solo.

Swift lançou as primeiras 16 faixas do álbum em 19 de abril. Duas horas depois, ela surpreendeu os fãs ao revelar que se tratava de um álbum duplo com mais 15 músicas.

Foi o 11º álbum de estúdio da cantora de 34 anos, que ganhou o quarto Grammy de álbum do ano em fevereiro por "Midnights"

Na semana passada, o Spotify informou que "Poets" foi o álbum mais reproduzido em uma única semana, ultrapassando 1 bilhão de reproduções.

"Poets", distribuído pela Universal Music Group, tem recebido em sua maioria avaliações positivas de críticos e fãs.

Swift retomará sua turnê The Eras, a turnê de maior bilheteria da história, em Paris, em maio.