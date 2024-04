Avatar faz performance circense e transforma Summer Breeze em freakshow

E o que não faltou foi parte do público, principalmente mais jovem, cantando em uníssono todas as letras da banda, desde que entraram com a sacolejante "Dance Devil Dance", faixa-título do álbum lançado em 2023.

Quem controla o conceito circense da trupe é de fato o performático vocalista Johannes Eckerström. De casaco vitoriano, chapéu e bengala, ele brinca com a plateia e com os outros músicos — em especial a dupla de guitarristas Tim Öhrström e Jonas "Kungen" Jarlsby, sempre batendo seus longos cabelos loiros —, fazendo uma espécie de stand-up comedy particular entre as canções.

"Não se deixa um bando de suecos tanto tempo assim debaixo do sol. Nós vamos morrer. Mas é por vocês, então vai valer a pena". Gritos e coraçõezinhos feitos com as mãos provaram que ele sabe muito bem com quem está falando, entre caretas e desajeitados passos de dança rebolativos.

Avatar durante apresentação no Summer Breeze Brasil Imagem: Micaela Wernicke/UOL

"Este é um show para os párias, os desajustados, os freaks", anuncia Johannes, deixando claro que quer ver os brasileiros liberando seu animal interior, as suas feras, fazendo um mosh-pit pra valer. "Quero ver o seu melhor e o seu pior", diz antes de iniciar a intensa "Chimp Mosh Pit".

Chega a espantar como o frontman, no entanto, trafega de maneira segura entre diferentes formas de soltar a voz, já que ele não é apenas um ator. Em "The Eagle Has Landed", Johannes canta de maneira clara, limpa, sutil, entregando uma performance quase pop.