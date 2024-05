Virada Cultural 2024 na zona norte: veja programação de shows e horários

Arena Brasilândia

Av. Inajar de Souza, 2298



Palco Brasilândia/Freguesia do Ó



Edi Rock

Uma das vozes dos Racionais MC's, Edi Rock apresentará sucessos que o transformaram em um dos nomes mais importantes do rap nacional.

data: 18/05

horário: 17:00

Marvilla

Em 2023, a cantora fez parte do elenco do Big Brother Brasil, da TV Globo. Após sua saída do reality, ela fez sua primeira turnê internacional em Portugal, foi a atração principal do palco Factory no The Town e fez sua estreia nas passarelas no São Paulo Fashion Week. A artista ainda lançou o EP "Minha Vvez".

data: 18/05

horário: 19:00

L7nnon se apresenta no dia 18/5, na Virada Cultural Imagem: Eduardo Martins/AgNews

L7nnon

O rapper chegou ao topo do Spotify Brasil com os sucessos "Ai Preto" e "Desenrola, Bate, Joga de Ladin", ambos impulsionados por trends do TikTok.

data: 18/05

horário: 21:00

Banda Fera Nenem

Em 2017 a banda lançou o álbum "Fera Neném", finalista do Prêmio Profissionais da Música, com o qual circulou em diversos locais de São Paulo. Em 2023 a banda entrou em estúdio para gravar seu segundo disco "Xi, deu zebra!".

data: 19/05

horário: 13:00

Nicoli Francini

Artista gospel em ascensão, escreve suas músicas e toca piano. As suas influências musicais caminham pelo pop, folk, country e clássico.

data: 19/05

horário: 15:00



Mumuzinho

Ex-jurado do The Voice Brasil, o carismático Mumuzinho é referência no mundo do samba com sua voz potente e alegria

data: 19/05

horário: 17:00