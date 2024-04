Summer Breeze: Tornando a experiência do heavy metal acessível para todos

Splash conversou com algumas pessoas que avaliaram a experiência e também recomendaram melhorias para as próximas edições.

"Tá muito legal, a produção mostrou preocupação com acessibilidade, existem muitas rampas, a produção e bombeiros estão sempre disponíveis para ajudar, mas faltou uma cobertura aqui no espaço para PCDs, o sol não tá dando trégua", avalia Silas Leite,41, bancário que veio curtir a banda sueca Hammerfall, no sábado (27). "Podíamos também ter água disponível porque a estação de água gratuita ficou muito longe e com acesso dificultoso para nós".

Silas Leite Imagem: Micaela Wernicke/UOL

O espaço Kids também foi um alívio para quem quer curtir os shows e vem acompanhado de crianças. "Tá ótimo! Muitos pais não têm com quem deixar as crianças e ter um lugar com sombra, água, trocador e brinquedos para distraí-las foi uma boa, viu? A única melhoria que eu sugeriria seria trocar a estrutura, porque essa inflável esquenta demais nesse sol, ou colocar ventiladores, não sei", alerta Cláudia Magalhães, 33, assistente de marketing, que foi ao festival com os dois filhos, Lucas, 4 e Yasmin, 6.

A hora da entrada e saída de grandes eventos também pode ser um problema para quem tem a mobilidade reduzida, mas a professora de educação especial Regina de Maio, 37, foi só elogios quanto a isso: "Eu achei o tratamento maravilhoso. Desde o momento em que você se apresenta como PCD, vem um auxiliar e te mostra todos os pontos de acesso facilitados, você entra por um outro local, longe de aglomerações, achei incrível".

Mas também crítica o espaço no meio da pista, reservado ao grupo: "Eu gostei de terem delimitado essa área, só podia ser um pouco mais elevada para que a gente tivesse uma visão melhor do palco e com cobertura, porque estamos literalmente fritando no sol. Mas, bem melhor do que levar empurrão no meio da galera, como geralmente acontece", complementa.