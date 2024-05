Virada Cultural 2024 no Centro: veja programação de shows e horários

Koudelka Ciganos, Praga 1968, Exílios

A exposição apresenta três dos mais icônicos trabalhos de Josef Koudelka, um dos grandes representantes da tradição humanista da fotografia. Viajante incansável, ele fez do fotojornalismo um extenso testemunho pessoal, dotado de múltiplas camadas. Essas três séries são hoje reconhecidas como clássicos da fotografia mundial: as imagens de Ciganos transmitem respeito por uma etnia que, à margem da sociedade majoritária, preservou uma atitude espontânea e própria diante da vida. Praga, 1968 foi pensada como lembrança de toda resistência desarmada ao poder militar dos regimes totalitários e as obras de Exílios são a expressão pessoal de um fotógrafo que perdeu sua terra natal, mas ganhou a liberdade.

data: 18/05

horário: 10:00

Diálogos com Ruth de Souza

O filme mostra como Ruth de Souza inaugura a existência de atrizes negras em palcos, televisão e cinema no Brasil. Carrega em si a gênese de parte importante das conquistas para as mulheres negras ao longo de quase um século de vida. Aos 95 anos, ultrapassando os 70 de carreira, em meio a reflexões e memórias, nasce o diálogo entre duas gerações de artistas negras, Ruth e a diretora.

Direção: Juliana Vicente | Brasil | 2022, 99min, DCP

data: 18/05

horário: 14:00

No Meio Do Rio, Entre As Árvores / Tenta Louvar O Mundo Mutilado

O documentário é resultado de uma expedição ao Alto Solimões, que ministrou oficinas de vídeo, circo e fotografia às comunidades ribeirinhas dentro de reservas ambientais. Com o conhecimento adquirido, os próprios alunos começam a registrar as suas vidas cotidianas, destacando tanto a beleza natural da região quanto as consequências negativas da exploração econômica dos recursos disponíveis. O filme junta o olhar e as imagens de Bodanzky ao olhar e imagens dos ribeirinhos.

data: 18/05

horário: 16:00

Igreja dos Oprimidos / O Muiraquitã

O documentário fala da questão agrária na região do Rio Araguaia, com ênfase na participação da Igreja Católica, através de representantes da chamada "teologia da libertação"

Jorge Bodanzky e Helena Salem | Brasil, França | 1985, 75', DCP (Arquivo inédito produzido no laboratório Link Digital a partir de materiais depositados no Arquivo Nacional, com coordenação de Debora Butruce) / Direção, fotografia e câmera: Jorge Bodanzky; roteiro: Ewerton Belico; montagem: Irmãos Pretti | Brasil | 2024, 20', DCP (Acervo IMS)

data: 18/05

horário: 18:00

La Chimera

Cada um tem sua própria Quimera, algo que tenta alcançar, mas nunca consegue encontrar. Para Arthur, a Quimera é a mulher que ele perdeu, Beniamina.

Direção : Alice Rohrwacher | França, Itália, Suíça | 2023, 130min | DCP

data: 18/05

horário: 21:45

data: 19/05

horário: 10:00