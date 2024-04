Molejo: Andrezinho relembra último show ao lado de Anderson Leonardo

"Sempre foi uma pessoa alegre". De acordo com Andrezinho, o seu parceiro de banda sempre "levou alegria para todo mundo", e agora estarão continuando com a compreensão de que o Anderson era um "dos maiores do país".

O que aconteceu?

O músico estava internado no Hospital Unimed, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Anderson Leonardo havia descoberto um câncer inguinal em outubro de 2022 e após três meses anunciou que estava curado. Entretanto, em maio de 2023, ele recebeu novo diagnóstico da doença, desta vez nos testículos, e estava em fase de tratamento.

O músico foi internado em setembro para tratar uma embolia pulmonar. Ele chegou a ir para o CTI, mas teve alta após 11 dias.

Anderson foi ao hospital com "fortes dores" no fim de fevereiro. Ele se sentiu mal após um show. O artista passou por um tratamento alternativo e fez um bloqueio de plexo nervoso gástrico para tratar as dores crônicas.

O artista estava na UTI desde o dia 22 de abril devido ao câncer. Em estado gravíssimo, ele precisou receber doações de sangue.