Filha de Anderson, do Molejo, relembra como cantor era com futura neta

"Que ele fazia as vontades dela e passava horas conversando com ela, que me xingava quando eu reclamava que ela estava me machucando, que quando eu chegava em casa, o primeiro beijo tinha se tornado dela, depois que era o meu. Ah, Maria, eu tenho tanto para te contar do seu avô"

Alessa relembra como Anderson, do Molejo, era como avô Imagem: Reprodução/Instagram

Morte de Anderson Leonardo

O músico de 51 anos estava internado no Hospital Unimed, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Anderson Leonardo havia descoberto um câncer inguinal em outubro de 2022 e após três meses anunciou que estava curado. Entretanto, em maio de 2023, ele recebeu novo diagnóstico da doença, desta vez nos testículos, e estava em fase de tratamento.

O músico foi internado em setembro para tratar uma embolia pulmonar. Ele chegou a ir para o CTI, mas teve alta após 11 dias.