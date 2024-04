Após morte de Anderson Leonardo, equipe do Molejo é assaltada

A assessoria de imprensa do grupo Molejo sofreu um assalto ontem (26), mesmo dia da morte do vocalista do grupo, Anderson Leonardo.

"Fomos vítimas de um assalto hoje, resultando na interrupção de nossas comunicações via telefone e WhatsApp", diz o comunicado publicado no Instagram.

O que aconteceu:

O texto informa que a equipe está em processo de recuperação e retomada das operações. "Pedimos e a compreensão da imprensa e demais partes interessadas enquanto lidamos com essa situação".