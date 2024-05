Lucas Chumbo mostra jet skis novas para resgate no RS: 'Parar tão cedo'

Lucas Chumbo, 28, mostrou os bastidores do trabalho que está fazendo ao lado de surfistas para ajudar e resgatar pessoas no Rio Grande do Sul.

O que aconteceu

O surfista mostrou que a equipe dele recebeu dois jet skis novos para ajudar no trabalho que está sendo feito no RS. "A equipe que está doando, fazendo essa arrecadação, por essa causa maior, acabaram de entregar esses dois jet-ski zero. Máquinas muito bem escolhidas", relatou nos stories do Instagram.

Segundo Lucas, os veículos serão usados já nesta sexta-feira (10). "Estarão prontas para ação. Assim, vamos ter mais duas pessoas na água para fazer ação em algum lugar necessário", contou.