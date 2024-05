Elizabeth Hurley sobre cena de sexo dirigida pelo filho: 'Fizeram barulho'

Ela contou que deu a primeira câmera quando o filho tinha 10 anos. "Ele tem me filmado desde então. E eu sempre disse que estaria em seu primeiro filme.

Segurança

A atriz já havia contado que fazer cenas de sexo de seu novo filme foram mais fáceis com o filho no set. "Tê-lo lá significava que eu me sentia segura e cuidada", falou em uma entrevista para o "Acess Hollywood".

"É libertador trabalhar com sua família. Estou relaxada na frente dele. Ele cuida de mim... É relaxante saber que há alguém por trás das câmeras cuidando de você", continuou a atriz. Ela recorda que não está acostumada a fazer cenas mais quentes.

Damian acabou sendo criticado por explorar a fama da mãe como símbolo sexual. Para a mídia especializada, a história é "cafona" e Damian expõe a mãe com looks decotados para tentar esconder seus defeitos.

"Damian parece pensar que desfilar sua mãe com vestidos decotados e fazê-la simular sexo oral com uma outra atriz é o suficiente. Você não pode escapar da sensação de que o enredo é um absurdo criado para levar de um momento exagerado para o outro", escreveu o jornalista Mike McGranaghan, do The Aisle Seat.