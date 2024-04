Corpo de Anderson Leonardo, do Molejo, será velado neste domingo no Rio

O artista deixa a mulher, a administradora Paula Cardoso, e os quatro filhos: Leozinho Bradock, Alissa, Rafael Phelipe e Alice.

Polêmicas

Em 2021, o cantor de pagode foi acusado de ter estuprado MC Maylon, de 21 anos. MC Maylon, que é uma mulher trans, denunciou que o estupro aconteceu em um hotel em Sulacap, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O artista negou e afirmou ter tido relações sexuais consensuais com a bailarina.

A ex-Banheira do Gugu Solange Gomes acusou o artista de assédio no programa. De acordo com ela, que só falou sobre o assunto em 2022, a estrela do pagode a tocou e ela não se queixou, à época, por medo de perder seu emprego. O artista se manifestou alegando que as acusações da ex-A Fazenda "eram infundadas".